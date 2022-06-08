Еще один военкомат горел в россии

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Військкомати продовжують палати у росії. Цього разу черговий підпал військового об'єкта — дерев’яного сараю стався у Владивостоці. Минулої ночі приблизно о 4.20 невідомі пожбурили туди коктейль Молотова. Згоріла, на жаль, лише зовнішня частина будівлі.

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За попередніми даними російської поліції, двоє хлопців кинули пляшку з горючою рідиною у стіну будинку й намагалися зняти підпал на телефони. У цей момент їх увагу відвернули й вони швидко зникли у дворах.

Загалом кількість підпалів військових комісаріатів в росії від початку широкомасштабного вторгнення в Україну наближається до 20.

Нагадаємо, 4 червня дві пожежі сталися сьогодні у росії. Зокрема, у Комсомольську-на-Амурі палало управління Росгвардії, на ганку якого місцевий мешканець підпалив каністру з бензином. Того ж дня у Тюмені горіла триповерхова будівля автобази обласної думи. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1 тис. 500 кв. м.

3 червня у москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plaza на вулиці Горбунова. Також раніше у столиці рф горів старовинний храм Петра та Павла і будівля медичного центру.