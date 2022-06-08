Французская САУ Caesar разгромила технику и россиян на передовой

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Ракурс

Воїни-артилеристи Збройних сил України продемонстрували нові набуті навички користування французькою самохідною артилерійською установкою на колісному шасі Caesar.

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Результат роботи українського розрахунку французьких САУ Caesar. Французи задоволені, що вже казати про нас! — зазначило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дозволяє вражати ворога (п'ять пострілів за хвилину) на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На такій відстані перебуває артилерія, резерви, пункти управління окупантів. Французькі САУ завдяки колісному шасі мобільні та маневрені.

Також, Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ показало, як артилерія Сил оборони точно відпрацювала по БТР та групі окупантів.