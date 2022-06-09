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Российские войска несут значительные потери в ходе агрессии против Украины, фото: «Зеркало»

Более тысячи оккупантов — потери российской бригады назвали в Генштабе ВСУ

9 июн 2022, 08:56
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Російські загарбники зазнають значних втрат в ході масштабного вторгнення в Україну.



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Так, 15-а окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу рф у бойових діях втратила орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ з посиланням на наявні дані.

Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади, — зазначають у Генштабі.

Крім того, на Бахмутському напрямку через значні втрати ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи 1-ї та 100-ї сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу.

Нагадаємо, нещодавно російський суд змусив місцеві ЗМІ видалити перелік загиблих в ході агресії проти України загарбників.

Источник: Ракурс


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