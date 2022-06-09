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200 оккупантов уничтожили ВСУ за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n171509-200-okkupantov-unichtojili-vsu-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські війська за час масштабно вторгнення в Україну втратили вже близько 31,7 тис. особового складу.
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За минулу добу цей показник зріс на 200 осіб. Про це сьогодні, 9 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також серед втрат ворога:
- 1 тис. 398 танків;
- 3 тис. 438 бойових броньованих машин;
- 711 одиниць артилерійських систем;
- 213 одиниць РСЗВ;
- 96 одиниць засобів ППО;
- 212 літаків;
- 178 гелікоптерів;
- 562 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 тис. 421 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 53 одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському напрямку.
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