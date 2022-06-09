https://racurs.ua/ua/n171509-200-okupantiv-znyschyly-zsu-za-dobu-infografika.html

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Російські війська за час масштабно вторгнення в Україну втратили вже близько 31,7 тис. особового складу.

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За минулу добу цей показник зріс на 200 осіб. Про це сьогодні, 9 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

1 тис. 398 танків;

3 тис. 438 бойових броньованих машин;

711 одиниць артилерійських систем;

213 одиниць РСЗВ;

96 одиниць засобів ППО;

212 літаків;

178 гелікоптерів;

562 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

125 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 тис. 421 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

53 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському напрямку.