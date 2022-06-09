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Ракурс

200 окупантів знищили ЗСУ за добу (ІНФОГРАФІКА)

9 чер 2022, 10:16
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Російські війська за час масштабно вторгнення в Україну втратили вже близько 31,7 тис. особового складу.



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За минулу добу цей показник зріс на 200 осіб. Про це сьогодні, 9 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

  • 1 тис. 398 танків;
  • 3 тис. 438 бойових броньованих машин;
  • 711 одиниць артилерійських систем;
  • 213 одиниць РСЗВ;
  • 96 одиниць засобів ППО;
  • 212 літаків;
  • 178 гелікоптерів;
  • 562 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 125 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 421 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 53 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському напрямку.

Джерело: Ракурс


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