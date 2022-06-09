Рашисти обстріляли хімзавод у Сєвєродонецьку, пошкоджено цех з аміаком (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n171508-rashysty-obstrilyaly-himzavod-u-sievierodonecku-poshkodjeno-ceh-z-amiakom-foto.htmlРакурс
Росіяни вчора, 8 червня, ввечері, двічі поцілили по хімзаводу «Азот» у місті Сєвєродонецьку Луганської області.
В результаті пошкоджено щонайменше два цехи, один із них — цех виробництва аміаку. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
За добу зафіксовано загибель щонайменше чотирьох жителів області — трьох жителів міста Лисичанська та жителя Сєвєродонецька, якому росіяни нанесли смертельні поранення ще 6 червня.
Зазначається, що рашисти 8 червня обстріляли з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівку, Білогорівку, Миколаївку, Комишуваху та Павлоград.
По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов, — зазначається в повідомленні.
Крім того, росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому.
Частину постраждалих територій вже оглянули. Зафіксовано пошкодження 10 будинків у Гірському, восьми — в Оріховому та чотирьох — в Лисичанську.