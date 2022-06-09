Окупанти продовжують обстрілювати Луганщину, фото: Луганська ОВА

https://racurs.ua/ua/n171508-rashysty-obstrilyaly-himzavod-u-sievierodonecku-poshkodjeno-ceh-z-amiakom-foto.html

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Росіяни вчора, 8 червня, ввечері, двічі поцілили по хімзаводу «Азот» у місті Сєвєродонецьку Луганської області.

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В результаті пошкоджено щонайменше два цехи, один із них — цех виробництва аміаку. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

За добу зафіксовано загибель щонайменше чотирьох жителів області — трьох жителів міста Лисичанська та жителя Сєвєродонецька, якому росіяни нанесли смертельні поранення ще 6 червня.

Зазначається, що рашисти 8 червня обстріляли з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівку, Білогорівку, Миколаївку, Комишуваху та Павлоград.

По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов, — зазначається в повідомленні.

Крім того, росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому.

Частину постраждалих територій вже оглянули. Зафіксовано пошкодження 10 будинків у Гірському, восьми — в Оріховому та чотирьох — в Лисичанську.