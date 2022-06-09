Російські війська продовжують спроби наступу

https://racurs.ua/ua/n171506-rosiyany-bezuspishno-shukaut-slabki-miscya-v-oboroni-sievierodonecka-genshtab-zsu.html

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Україна вже 106-й день протистоїть масштабній російській агресії.

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Так, за минулу добу захисниками України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Крім того, збито шість безпілотників типу «Орлан-10». Про це сьогодні, 9 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював позиції українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

На інших напрямках склалася така ситуація: