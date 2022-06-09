Росіяни безуспішно шукають слабкі місця в обороні Сєвєродонецька — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n171506-rosiyany-bezuspishno-shukaut-slabki-miscya-v-oboroni-sievierodonecka-genshtab-zsu.htmlРакурс
Україна вже 106-й день протистоїть масштабній російській агресії.
Так, за минулу добу захисниками України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Крім того, збито шість безпілотників типу «Орлан-10». Про це сьогодні, 9 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював позиції українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк, — наголошують у Генштабі.
Зазначається, що загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.
На інших напрямках склалася така ситуація:
- на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Обстановка суттєвих змін не зазнала. В рамках перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил білорусі відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника;
- на Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей;
- на Харківському напрямку ворог здійснює інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів задля підвищення стійкості оборони. Для сковування дій захисників України окупанти здійснюють інтенсивні артилерійські обстріли українських підрозділів. Крім того, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди.
- на Слов’янському напрямку зусилля ворога зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку Слов’янська та Барвінкового. Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька. Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають;
- на Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі міста Краматорськ;
- на Лиманському напрямку активних дій противник не вів, проте обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку;
- на Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції українських військових зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. Було завдано ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк. Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха;
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою сковування дій українських підрозділів здійснювалися обстріли із артилерії та мінометів по лінії зіткнення;
- на Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське.