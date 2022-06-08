У районі Сєвєродонецька сили рф подекуди перевищують ЗСУ в 10 разів. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n171503-u-rayoni-sievierodonecka-syly-rf-podekudy-perevyschuut-zsu-v-10-raziv-minoborony.html

Ракурс

Кількість російських військових підрозділів на деяких напрямках в районі Сєвєродонецька Луганської області подекуди перевищують кількість бійців ЗСУ в 10 разів.

.

Це місто — стратегічна мета для агресора. Саме після захоплення Сєвєродонецька росіяни будуть намагатися здійснювати штурм у Лисичанську, відрізати шляхи комунікації, а звідти продовжити наступ на Донбасі. Про це 8 червня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив в ефірні національного телемарафону.

У районі Сєвєродонецька на деяких напрямках російські війська значно переважають наші підрозділи в бойовій техніці, подекуди в 10 разів. Ситуація дуже динамічна, — зазначив він.

За словами представника МОУ, попри те, що деякі дороги вже прострілюються загарбниками, командування українських сил оборони вживає вичерпних заходів для посилення підрозділів Збройних сил України на цьому напрямку. Також оборонці знаходять шляхи постачання нового озброєння.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував новий звіт, у якому йдеться про те, що точна ситуація в Сєвєродонецьку «залишається неясною». Аналітики дійшли висновку, що контроль над містом часто переходить із рук у руки, а росіяни можуть зберігати контроль над більшою частиною Сєвєродонецька.