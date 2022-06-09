Россияне хотят выпустить пленных на минные поля, фото: «Корреспондент.net»

https://racurs.ua/n171519-rashisty-hotyat-otpravit-na-minnye-polya-plennyh-audio.html

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Рашисти розглядають спосіб «розмінування» Маріуполь, випустивши на мінні поля полонених українців.

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Для такого злочину окупанти навіть придумали новий термін — «розмінування природним шляхом». Про це повідомляє прес-служба СБУ, яка опублікувала аудіозапис перехоплення відповідної телефонної розмови загарбників.

Обговорювався начебто момент: на допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом, або на окопи хочуть визначити затриманих з Мелітополя, — розповів своєму колезі військовослужбовець фсб рф з позивним «Каспій».

За його словами, таке рішення вже погоджене з місцевими колаборантами, котрі виконують роль окупаційної влади.

Тор" (співробітник ФСБ РФ — ред.) мені повідомив, що від тебе йшла ініціатива… наше керівництво продублювало коменданту області, все всі в курсі. Головне — механізм продумати, — заявив загарбник.

Механізм — тобто де утримувати і як годувати «робочу силу», щоб вона допомагала його кровожерливій «родіне», — пояснюють у СБУ. — Але ми можемо «допомогти» окупантам тільки одним: знищувати їх якомога більше і швидше.

Нагадаємо, за даними розвідки, російське командування, розікравши гроші, виділені на утилізацію 70-річних радянських мін, направило їх на передову. Кілька саперів-окупантів вже загинули, встановлюючи ці міни.