Военные назвали количество ракет в морской группировке россии в Черном море

https://racurs.ua/n171525-voennye-nazvali-chislo-raket-v-morskoy-gruppirovke-rossii-v-chernom-more.html

Ракурс

В Чорному морі корабельне угруповання ворога продовжує навчання, але в готовності завдати удари по території України перебувають три надводних кораблі та підводний човен.

.

Вони споряджені 28 крилатими ракетами. Також на бойовому чергуванні перебувають чотири десантні кораблі. Таким чином, загроза ракетних ударів залишається, а імовірність висадки морського десанту — не виключена, повідомили 9 червня в Оперативному командуванні «Південь».

В Чорному морі зараз зосереджена велика кількість військових кораблів, які готові завдавати удари ракетами, що дістали із запасів. Минулого тижня до Криму звезли зі всієї росії нову партію крилатих ракет «Калібр», які зібрали майже з усіх регіонів та флотів, — зазначив для ТСН військовий експерт Олександр Коваленко.

Він вважає, що спроба десантування росіян з боку Чорного моря буде «суїцидальною», оскільки зс рф не мають переваги в небі, флоті та підтримки десанту з сухопутних рубежів.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков 9 червня сказав, що американські протикорабельні ракети Harpoon вже надійшли на озброєння ЗСУ і разом з українськими «Нептунами» знаходяться на береговій лінії.