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Ракурс
Глава МВД оценил угрозу нового наступления россиян на Киев

Глава МВД оценил угрозу нового наступления россиян на Киев

10 июн 2022, 10:54
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Безпосередня загроза повторного наступу російських військових до Києва відсутня.



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Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський.

Загрози нападу на Київ сьогодні немає. Немає зосередження військ біля білоруського кордону, але ми розуміємо, що завтра можливі будь-які сценарії. Тому триває серйозна підготовка — підготовка лінії оборони, підготовка військ, які залишаться в Києві та по місту, — сказав міністр в інтерв’ю Agence France-Presse.

Утім, за словами Монастирського, загроза російських авіаударів зберігається на всій території України.

Об'єктом ракетного обстрілу може стати будь-яке місце в Україні, зокрема, й Київ. Потенційні цілі включають урядовий квартал та історичний центр, — зауважив він.

Російські окупанти цього тижня розповсюджували фейкову інформацію про нібито повторний наступ на київському напрямку. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

У повідомленні зазначили, що українські військові закликають громадян не піддаватися на інформаційні провокації ворога. Відомо, що у повідомленнях, які розсилають росіяни, стверджується, що у період з 10 по 15 червня війська рф нібито знову спробують захопити Київську область з «висадкою десанту у Гостомелі».

В Управлінні стратегічних комунікацій стверджується, що ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, звільнених від окупації.

Очільник київської ОВ Олексій Кулеба у зв’язку з фейковими повідомленнями в соцмережах 9 червня написав у Телеграм, що навколо столиці «зміцнені оборонні лінії та посилено особовий склад військових».

Наразі в інформаційному просторі поширюється інформація про повторний наступ на столичний регіон. Однак усі ми повинні бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватися правил безпеки під час військового стану, — написав Кулеба.

Источник: Ракурс


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