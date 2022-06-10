Часть военных заводов рф перевели на круглосуточную работу, у оккупантов возник дефицит новейших ракет

Часть военных заводов рф перевели на круглосуточную работу, оккупанты берегут новейшие ракеты

https://racurs.ua/n171551-chast-voennyh-zavodov-rf-pereveli-na-kruglosutochnuu-rabotu-u-okkupantov-voznik-deficit-noveyshih.html

Ракурс

У росії деякі оборонні підприємства почали працювати у тризмінному режимі, тобто цілодобово.

.

Про це у розмові з «Інтерфаксом» заявив перший заступник голови колегії Військово-промислової комісії рф Андрій Єльчанінов.

За його словами, були «завантажені резервні потужності, залучені всі технічні та людські ресурси, що накопичилися», щоб забезпечити міноборони рф та інші силові структури необхідною оборонною продукцією. Зокрема, «акцент» робиться «на забезпеченні угруповання боєприпасами, насамперед високоточними.

Інші потреби: безпілотна техніка, авіація, бронетехніка, — сказав російський чиновник.

Він припустив, що держоборонзамовлення рф у 2022 році гарантовано зросте на 600−700 млрд. рублів.

Тим часом Головне управління розвідки України заявляє про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України. Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький сказав The Guardian.

Ми помітили, що росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в росії закінчуються високоточні ракети, — зазначив Скібіцький.

Проте, російські економічні ресурси дозволять країні-окупанту продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року.

На думку Скібіцького, кремлівське керівництво можливо буде намагатися заморозити війну на певний час, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію.