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Капитан спецназа ГРУ, кадыровцы и 32 тыс. солдат - Генштаб о потерях рф (ФОТО)

Капитан спецназа ГРУ, кадыровцы и 32 тыс. солдат — Генштаб о потерях рф (ФОТО)

11 июн 2022, 09:07
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Війна рф проти України триває. 11 червня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм поділилося інформацією про втрати росіян.



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Зокрема, ЗСУ ліквідували нових воєнних злочинців рф:

  • капітана спецназу ГРУ віталія кокоріна «спартака» з Митіщ;

  • лейтенанта максима серафимова з уфи, який був випускником рязанського вищого повітряно-десантного командного училища.

Окрім цього, Управління стратегічних комунікацій оприлюднило фото ліквідованих кадирівців.

Всі вони відгукнулися на #zov_кобzона, — додали у СтратКомі ЗСУ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили 32 тис. 50 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали:

  • 1 тис. 419 танків,

  • 3 тис. 466 (+16 за минулу добу) бойових броньованих машин,

  • 712 артилерійських систем,

  • 222 РСЗВ,

  • 97 засобів ППО,

  • 212 літаків,

  • 178 гелікоптерів,

  • 579 (+7) безпілотників оперативно-тактичного рівня,

  • 125 крилатих ракет,

  • 13 кораблів/катерів,

  • 2 тис. 448 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

  • 54 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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