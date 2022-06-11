Капитан спецназа ГРУ, кадыровцы и 32 тыс. солдат - Генштаб о потерях рф (ФОТО)

https://racurs.ua/n171573-kapitan-specnaza-gru-kadyrovcy-i-32-tys-soldat-genshtab-o-poteryah-rf-foto.html

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Війна рф проти України триває. 11 червня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм поділилося інформацією про втрати росіян.

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Зокрема, ЗСУ ліквідували нових воєнних злочинців рф:

капітана спецназу ГРУ віталія кокоріна «спартака» з Митіщ;

лейтенанта максима серафимова з уфи, який був випускником рязанського вищого повітряно-десантного командного училища.

Окрім цього, Управління стратегічних комунікацій оприлюднило фото ліквідованих кадирівців.

Всі вони відгукнулися на #zov_кобzона, — додали у СтратКомі ЗСУ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили 32 тис. 50 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали: