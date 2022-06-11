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Капитан спецназа ГРУ, кадыровцы и 32 тыс. солдат - Генштаб о потерях рф (ФОТО)
Капитан спецназа ГРУ, кадыровцы и 32 тыс. солдат — Генштаб о потерях рф (ФОТО)https://racurs.ua/n171573-kapitan-specnaza-gru-kadyrovcy-i-32-tys-soldat-genshtab-o-poteryah-rf-foto.htmlРакурс
Війна рф проти України триває. 11 червня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм поділилося інформацією про втрати росіян.
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Зокрема, ЗСУ ліквідували нових воєнних злочинців рф:
капітана спецназу ГРУ віталія кокоріна «спартака» з Митіщ;
лейтенанта максима серафимова з уфи, який був випускником рязанського вищого повітряно-десантного командного училища.
Окрім цього, Управління стратегічних комунікацій оприлюднило фото ліквідованих кадирівців.
Всі вони відгукнулися на #zov_кобzона, — додали у СтратКомі ЗСУ.
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили 32 тис. 50 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали:
1 тис. 419 танків,
3 тис. 466 (+16 за минулу добу) бойових броньованих машин,
712 артилерійських систем,
222 РСЗВ,
97 засобів ППО,
212 літаків,
178 гелікоптерів,
579 (+7) безпілотників оперативно-тактичного рівня,
125 крилатих ракет,
13 кораблів/катерів,
2 тис. 448 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
54 одиниць спеціальної техніки.