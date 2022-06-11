Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ракетные и авиаудары из беларуси прогнозирует Генштаб ВСУ

Ракетные и авиаудары из беларуси прогнозирует Генштаб ВСУ

11 июн 2022, 08:51
999

Війна рф проти України триває. Тим часом росія продовжує використовувати територію сусідньої білорусі для власної армії та нанесення ракетних і авіаційних ударів, намагаючись втягнути білоруські збройні сили, підконтрольні диктатору олександру лукашенку, у війну. Так, офіційний мінськ продовжив терміни перевірки боєготовності білоруського війська і закриття повітряного простору.



.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях… Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі, — повідомляє 11 червня Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, у білорусі продовжено терміни:

  • до 18 червня — проведення перевірки бойової готовності збройних сил республіки;

  • до 8 липня — закриття повітряного простору над південною частиною білорусі.

Окрім цього, як повідомляли у Генштабі, до семи батальйонів збройних сил білорусі продовжують посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях (один батальйон налічує від 250 до тисячі осіб).

Нагадаємо, вчора у бік Гомеля їхала колона армії рф. У Мачулищах відбувалося тренувальні польоти гелікоптерів. Також до Гомеля з росії прилетів Ан-124−100 Військово-космічних сил рф — борт із достатньою вантажопідйомністю, щоб підняти С-400. У Мозирі помічено БАЗ-6306 армії рф. Водночас у бік Бреста рухалася колона військової техніки збройних сил білорусі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров