Армия рф готовит наступление на Славянск, имеет частичные успехи - Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n171571-armiya-rf-gotovit-nastuplenie-na-slavyansk-imeet-chastichnye-uspehi-genshtab-vsu.html

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Армія рф досягла успіху у штурмових діях на Слов’янському напрямку та часткового успіху — на Сєвєродонецькому. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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На Сєвєродонецькому напрямку ворог наступає у бік населеного пункту Новотошківське-Оріхове, має частковий успіх, закріплюється на північній околиці Оріхового. Окупант продовжує штурмові дії Сєвєродонецька.

На Лиманському напрямку воєнні злочинці росії проводять перегрупування, поповнюють запаси для підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ.

На Бахмутському напрямку росіяни перегрупувалися та перемістили до однієї БТГр (600−1 тис. військових) для наступу на Миколаївку та Комишуваху. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активно застосовує авіацію та артилерію, щоб скувати українські сили та завадити перекиданню резервів на інші напрямки.

У Харківській області москва кинула основні зусилля на оборону та намагається не допустити поступу українців до кордону. Також окупанти ведуть штурмові дії у напрямку Пасіка-Богородичне, мають певний успіх та намагаються закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосередив на позиційній обороні: удосконалює другий та третій рубежі оборони, обладнав укріплені блокпости біля мостів через Північнокримський канал. У Чорному морі — шість носіїв крилатих ракет «Калібр».