Ракетні і авіаудари з білорусі прогнозує Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n171572-raketni-i-aviaudary-z-bilorusi-prognozuie-genshtab-zsu.html

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Війна рф проти України триває. Тим часом росія продовжує використовувати територію сусідньої білорусі для власної армії та нанесення ракетних і авіаційних ударів, намагаючись втягнути білоруські збройні сили, підконтрольні диктатору олександру лукашенку, у війну. Так, офіційний мінськ продовжив терміни перевірки боєготовності білоруського війська і закриття повітряного простору.

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На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях… Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі, — повідомляє 11 червня Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, у білорусі продовжено терміни:

до 18 червня — проведення перевірки бойової готовності збройних сил республіки;

до 8 липня — закриття повітряного простору над південною частиною білорусі.

Окрім цього, як повідомляли у Генштабі, до семи батальйонів збройних сил білорусі продовжують посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях (один батальйон налічує від 250 до тисячі осіб).

Нагадаємо, вчора у бік Гомеля їхала колона армії рф. У Мачулищах відбувалося тренувальні польоти гелікоптерів. Також до Гомеля з росії прилетів Ан-124−100 Військово-космічних сил рф — борт із достатньою вантажопідйомністю, щоб підняти С-400. У Мозирі помічено БАЗ-6306 армії рф. Водночас у бік Бреста рухалася колона військової техніки збройних сил білорусі.