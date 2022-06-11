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Ракурс
Оккупанты начали выдавать паспорта рф в Херсонской и Запорожской областях

Оккупанты начали выдавать паспорта рф в Херсонской и Запорожской областях

11 июн 2022, 13:59
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Паспорти росії почали видавати окупанти у тимчасово окупованому Херсоні. Там вже перші 25 колаборантів воєнних злочинців рф отримали російське громадянство. Серед них і зрадник — Володимир Сальдо, якого загарбники «призначили» гауляйтером фейкової «військово-цивільної адміністрації» Херсонської області.



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Окрім цього, сьогодні стало відомо, що у Запорізькій області росіяни також вже почали видавати людям російські паспорти. Раніше окупаційна влада у тимчасово окупованих районах Запорізької області анонсувала видачу перших російських паспортів 12 червня, у день країни-терористки росії.

Нагадаємо, примусова паспортизація мешканців окупованих територій порушує міжнародне гуманітарне право.

Источник: Ракурс


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