Оккупанты начали выдавать паспорта рф в Херсонской и Запорожской областях

https://racurs.ua/n171585-okkupanty-nachali-vydavat-pasporta-rf-v-hersonskoy-i-zaporojskoy-oblastyah.html

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Паспорти росії почали видавати окупанти у тимчасово окупованому Херсоні. Там вже перші 25 колаборантів воєнних злочинців рф отримали російське громадянство. Серед них і зрадник — Володимир Сальдо, якого загарбники «призначили» гауляйтером фейкової «військово-цивільної адміністрації» Херсонської області.

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Окрім цього, сьогодні стало відомо, що у Запорізькій області росіяни також вже почали видавати людям російські паспорти. Раніше окупаційна влада у тимчасово окупованих районах Запорізької області анонсувала видачу перших російських паспортів 12 червня, у день країни-терористки росії.

Нагадаємо, примусова паспортизація мешканців окупованих територій порушує міжнародне гуманітарне право.