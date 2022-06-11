Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Забудьте о «денацификации» - у Зеленского назвали настоящую цель кремля

Забудьте о «денацификации» — у Зеленского назвали настоящую цель кремля

11 июн 2022, 13:29
999

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав забути про «денацифікацію», яка нібито була метою росії у повномасштабній війні проти України.



.

Про це він 11 червня написав у Twitter.

На думку Подоляка, реальні цілі росії у цій війні:

  • захоплення територій України;

  • знищення промислового потенціалу та інфраструктури;

  • крадіжка продовольства та металу;

  • масові вбивства;

  • міграційна криза.

То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити? — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, у Запорізькій області російські окупанти вже почали видавати людям російські паспорти. Раніше окупаційна влада у тимчасово окупованих районах Запорізької області анонсувала видачу перших російських паспортів 12 червня, у день росії.

Тим часом армія рф посилила свою присутність у Чорному морі, вона тримає напоготові 40 крилатих ракет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров