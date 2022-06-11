Забудьте о «денацификации» - у Зеленского назвали настоящую цель кремля

https://racurs.ua/n171583-zabudte-o-denacifikacii-u-zelenskogo-nazvali-nastoyaschuu-cel-kremlya.html

Ракурс

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав забути про «денацифікацію», яка нібито була метою росії у повномасштабній війні проти України.

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Про це він 11 червня написав у Twitter.

На думку Подоляка, реальні цілі росії у цій війні:

захоплення територій України;

знищення промислового потенціалу та інфраструктури;

крадіжка продовольства та металу;

масові вбивства;

міграційна криза.

То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити? — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, у Запорізькій області російські окупанти вже почали видавати людям російські паспорти. Раніше окупаційна влада у тимчасово окупованих районах Запорізької області анонсувала видачу перших російських паспортів 12 червня, у день росії.

Тим часом армія рф посилила свою присутність у Чорному морі, вона тримає напоготові 40 крилатих ракет.