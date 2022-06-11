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Забудьте про «денацифікацію» - у Зеленського назвали справжню мету кремля
Забудьте про «денацифікацію» — у Зеленського назвали справжню мету кремляhttps://racurs.ua/ua/n171583-zabudte-pro-denacyfikaciu-u-zelenskogo-nazvaly-spravjnu-metu-kremlya.htmlРакурс
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав забути про «денацифікацію», яка нібито була метою росії у повномасштабній війні проти України.
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Про це він 11 червня написав у Twitter.
На думку Подоляка, реальні цілі росії у цій війні:
захоплення територій України;
знищення промислового потенціалу та інфраструктури;
крадіжка продовольства та металу;
масові вбивства;
міграційна криза.
То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити? — підсумував Подоляк.
Нагадаємо, у Запорізькій області російські окупанти вже почали видавати людям російські паспорти. Раніше окупаційна влада у тимчасово окупованих районах Запорізької області анонсувала видачу перших російських паспортів 12 червня, у день росії.
Тим часом армія рф посилила свою присутність у Чорному морі, вона тримає напоготові 40 крилатих ракет.