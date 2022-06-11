Байден заявил, что Зеленский отвергал предупреждения об атаке рф - реакция ОПУ

https://racurs.ua/n171582-bayden-zayavil-chto-zelenskiy-otvergal-preduprejdeniya-ob-atake-rf-reakciya-opu.html

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Президент США Джо Байден заявив, що президент Володимир Зеленський відкидав його попередження про повномасштабне вторгнення росії в Україну. Про це американський лідер сказав у п’ятницю в Лос-Анджелесі.

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Багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (путін — ред.) збирається перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також, — цитує слова Байдена видання Bloomberg.

Президент США визнав, що можливість повномасштабного вторгнення путіна могла видаватися надуманою.

Я розумію, чому вони не хотіли цього чути, але він напав, — нагадав Байден.

Очільник Білого дому звинуватив путіна у «спробі знищити не лише націю, а й культуру» України, і сказав, що російський лідер вважає столицю України Київ «престолом матінки-росії».

Водночас на Банковій відреагували на слова Байдена про те, що він попереджував Київ про війну. Речник Зеленського Сергій Никифоров каже, що керівництво України прохало про санкції проти рф задовго до її повномасштабного вторгнення. Проте партнери України цього, на жаль, «не хотіли чути». Оскільки санкції почали запроваджувати лише після повномасштабного вторгнення, Київ втратив багато дорогоцінного часу, зазначили в ОПУ.