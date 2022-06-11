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Ракурс
Макрону предлагают отдать часть Франции для сохранения лица путина

Наконец-то нормальная петиция — Макрону предлагают отдать часть Франции для сохранения лица путина

11 июн 2022, 17:48
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На сайті президента України зареєстрували петицію, автор якої реагує на пропозиції Емануеля Макрона зберегти воєнному злочинцю путіну шляхи відступу.



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Автор петиції — Руслан Мартинчук.

Запропонувати президенту Макрону, віддати росії частину території Франції, щоб «зберегти обличчя путіну», — йдеться у тексті петиції, яка з’явилася на сайті глави держави 10 червня.

Станом на момент публікації новини петицію підтримала майже тисяча громадян з необхідних для реакції президента 25 тисяч.

Нагадаємо, що на початку червня 2022 року Макрон заявив, що вкрай важливо не принижувати росію, щоб після припинення бойових дій в Україні можна було досягти дипломатичного рішення.

Источник: Ракурс


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