Макрону предлагают отдать часть Франции для сохранения лица путина

https://racurs.ua/n171593-nakonec-to-normalnaya-peticiya-makronu-predlagaut-otdat-chast-francii-dlya-sohraneniya-lica-putina.html

Ракурс

На сайті президента України зареєстрували петицію, автор якої реагує на пропозиції Емануеля Макрона зберегти воєнному злочинцю путіну шляхи відступу.

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Автор петиції — Руслан Мартинчук.

Запропонувати президенту Макрону, віддати росії частину території Франції, щоб «зберегти обличчя путіну», — йдеться у тексті петиції, яка з’явилася на сайті глави держави 10 червня.

Станом на момент публікації новини петицію підтримала майже тисяча громадян з необхідних для реакції президента 25 тисяч.

Нагадаємо, що на початку червня 2022 року Макрон заявив, що вкрай важливо не принижувати росію, щоб після припинення бойових дій в Україні можна було досягти дипломатичного рішення.