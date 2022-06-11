В Одесской области на заминированном пляже подорвался человек

https://racurs.ua/n171597-v-odesskoy-oblasti-na-zaminirovannom-plyaje-podorvalsya-chelovek.html

Ракурс

В Одеській області на пляжі на міні підірвалась людина — на смерть. Деталі інциденту уточнюють, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Крім Одеси в області через загрозу російського десанту замінували й інші придатні для висадки узбережжя. Військова адміністрація області щодня попереджала громадян не виходити на узбережжя.

У травні на території Южненської громади на пляжах з’явилися протипіхотні міни. Ці міни реагують на пішоходів і можуть здетонувати від тих, хто на них наступив. Людям заборонили ходити по піску.

Раніше на пляжах було встановлено лише протитанкові міни. Такі заходи необхідні захисту піщаної смуги прибережної території. Крім цього, заборонено перебувати на пляжах в Одесі, там встановлені таблички, які повідомляють про мінну небезпеку.

3 червня двоє жителів окупованого Маріуполя підірвалися на замінованому російськими окупантами пляжі. Один із загиблих — восьмирічний хлопчик. Це сталося на пляжі «Песчаний», що поблизу Маріупольського порту. Його раніше показово на камеру розміновували окупанти. Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя колаборант костянтин іващенко наголосив, що пляжі розміновано і відкрито для відвідування.

«Ракурс» повідомляв, що пляж у Лазурному в Херсонській області замінуваливоєнні злочинці армії росії. Внаслідок таких протиправних дій загинуло троє осіб, які підірвалися на ворожій міні.