Армія рф замінувала пляж на Херсонщині - троє людей підірвалися

https://racurs.ua/ua/n171346-armiya-rf-zaminuvala-plyaj-na-hersonschyni-troie-ludey-pidirvalysya.html

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Пляж у Лазурному в Херсонській області замінували воєнні злочинці армії росії. Внаслідок таких протиправних дій загинуло троє осіб, які підірвалися на ворожій міні.

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні прокуратури Херсонщини.

За інформацією слідства, військовослужбовці збройних сил рф, у порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в селищі міського типу Лазурне.

3 червня троє мирних мешканців, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату «Парус», підірвалися на ворожій міні. Від нищівного вибуху усі вони загинули на місці.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин правопорушення, досудове розслідування триває.

Правоохоронці вкотре звернулися до громадян з прохання не відвідувати ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини, оскільки російські загарбники підступно мінують території.

Нагадаємо, у Херсонській області воєнні злочинці рф вдираються в домівки мирних мешканців із обшуками — вони шукають учасників АТО та військовослужбовців, викрадають чоловіків, волонтерів і активістів.