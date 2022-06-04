Втрати рф — 31 тисяча солдат, 1376 танків і 540 безпілотників

https://racurs.ua/ua/n171345-vtraty-rf-31-tysyacha-soldat-1376-tankiv-i-540-bezpilotnykiv.html

Ракурс

Втрати російських окупаційних військ у загарбницькій війні проти України станом на 4 червня 2022 року становили понад 31 тис. воєнних злочинців рф.

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Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку, — повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога за 101 день протистояння орієнтовно склали: