Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Втрати рф — 31 тисяча солдат, 1376 танків і 540 безпілотників

Втрати рф — 31 тисяча солдат, 1376 танків і 540 безпілотників

4 чер 2022, 12:30
999

Втрати російських окупаційних військ у загарбницькій війні проти України станом на 4 червня 2022 року становили понад 31 тис. воєнних злочинців рф.



.

Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку, — повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога за 101 день протистояння орієнтовно склали:

  • особового складу 31 тис. 50 (+100) осіб,

  • танків — 1 тис. 376 (+9) одиниць,

  • бойових броньованих машин — 3379 (+13) одиниць,

  • артилерійських систем — 680 (+5) одиниць,

  • РСЗВ — 207 одиниць,

  • засоби ППО — 95 одиниць,

  • літаків — 210 одиниць,

  • гелікоптерів — 175 (+0) одиниць,

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 540 (+5),

  • крилаті ракети — 122 (+1),

  • кораблі /катери — 13 одиниць,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2337 (+8) одиниць,

  • спеціальна техніка — 52 (+1).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів