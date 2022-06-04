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Потери рф - 31 тысяча солдат, 1376 танков и 540 беспилотников
Потери рф — 31 тысяча солдат, 1376 танков и 540 беспилотниковhttps://racurs.ua/n171345-poteri-rf-31-tysyacha-soldat-1376-tankov-i-540-bespilotnikov.htmlРакурс
Втрати російських окупаційних військ у загарбницькій війні проти України станом на 4 червня 2022 року становили понад 31 тис. воєнних злочинців рф.
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Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку, — повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога за 101 день протистояння орієнтовно склали:
особового складу 31 тис. 50 (+100) осіб,
танків — 1 тис. 376 (+9) одиниць,
бойових броньованих машин — 3379 (+13) одиниць,
артилерійських систем — 680 (+5) одиниць,
РСЗВ — 207 одиниць,
засоби ППО — 95 одиниць,
літаків — 210 одиниць,
гелікоптерів — 175 (+0) одиниць,
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 540 (+5),
крилаті ракети — 122 (+1),
кораблі /катери — 13 одиниць,
автомобільної техніки та автоцистерн — 2337 (+8) одиниць,
спеціальна техніка — 52 (+1).