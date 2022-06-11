Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президент подписал закон, позволяющий направлять Терроборону в зону боевых действий

Президент подписал закон, разрешающий направлять Терроборону в зону боевых действий

11 июн 2022, 22:16
999

Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав закон, що дозволяє скеровувати бійців Територіальної оборони (ТрО) в зону бойових дій.



.

Рішення про виконання завдань силами ТрО в «гарячих точках», згідно із документом, ухвалює головнокомандувач Збройних сил.

Автори закону № 6521 вважають, що зміни дозволять ефективніше захищати державу від масштабного вторгнення.

6 квітня 2022 року Кабмін дозволив Територіальній обороні використовувати важке озброєння.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров