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Президент подписал закон, позволяющий направлять Терроборону в зону боевых действий
Президент подписал закон, разрешающий направлять Терроборону в зону боевых действийhttps://racurs.ua/n171604-prezident-podpisal-zakon-pozvolyauschiy-napravlyat-terroboronu-v-zonu-boevyh-deystviy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав закон, що дозволяє скеровувати бійців Територіальної оборони (ТрО) в зону бойових дій.
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Рішення про виконання завдань силами ТрО в «гарячих точках», згідно із документом, ухвалює головнокомандувач Збройних сил.
Автори закону № 6521 вважають, що зміни дозволять ефективніше захищати державу від масштабного вторгнення.
6 квітня 2022 року Кабмін дозволив Територіальній обороні використовувати важке озброєння.