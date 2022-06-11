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Президент підписав закон, що дозволяє скеровувати Тероборону в зону бойових дій
Президент підписав закон, що дозволяє скеровувати Тероборону в зону бойових дійhttps://racurs.ua/ua/n171604-prezydent-pidpysav-zakon-scho-dozvolyaie-skerovuvaty-teroboronu-v-zonu-boyovyh-diy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав закон, що дозволяє скеровувати бійців Територіальної оборони (ТрО) в зону бойових дій.
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Рішення про виконання завдань силами ТрО в «гарячих точках», згідно із документом, ухвалює головнокомандувач Збройних сил.
Автори закону № 6521 вважають, що зміни дозволять ефективніше захищати державу від масштабного вторгнення.
6 квітня 2022 року Кабмін дозволив Територіальній обороні використовувати важке озброєння.