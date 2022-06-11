Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Президент підписав закон, що дозволяє скеровувати Тероборону в зону бойових дій

Президент підписав закон, що дозволяє скеровувати Тероборону в зону бойових дій

11 чер 2022, 22:16
999

Президент України Володимир Зеленський 11 червня підписав закон, що дозволяє скеровувати бійців Територіальної оборони (ТрО) в зону бойових дій.



.

Рішення про виконання завдань силами ТрО в «гарячих точках», згідно із документом, ухвалює головнокомандувач Збройних сил.

Автори закону № 6521 вважають, що зміни дозволять ефективніше захищати державу від масштабного вторгнення.

6 квітня 2022 року Кабмін дозволив Територіальній обороні використовувати важке озброєння.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів