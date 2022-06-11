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Ракурс
Шольц приїде до Києва у червні - Bild

Шольц приїде до Києва у червні — Bild

11 чер 2022, 21:49
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Канцлер Німеччини Шольц разом із президентом Франції Емануелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі планує у червні відвідати Україну.



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Про це повідомила 11 червня німецька газета Bild am Sonntag.

Зазначимо, що раніше з’являлася інформація, що наступного тижня до Києва приїде Макрон, але згодом у Парижі її спростували.

Водночас, за даними ЗМІ, Макрон може приїхати до України вже після того, як ЄС визначиться з наданням Києву статусу кандидата. Не виключено, що тоді приїдуть і Макрон, і Драгі.

11 червня у києві перебувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона на брифінгу нагадала українському президенту про недороблені раніше антикорупційні реформи.

Канцлер Шольц — один з небагатьох лідерів Єврпи, які ще не приїжджали до Києва після початку вторгнення рф 24 лютого.

Джерело: Ракурс


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