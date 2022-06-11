Ракурсhttps://racurs.ua/
Гаубиці у червні, система ППО - восени. Україна отримає зброю з Німеччини
Гаубиці у червні, система ППО — восени. Україна отримає зброю з Німеччиниhttps://racurs.ua/ua/n171589-gaubyci-u-chervni-systema-ppo-voseny-ukrayina-otrymaie-zbrou-z-nimechchyny.htmlРакурс
У жовтні Україна отримає найновішу німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T. Вона здатна захистити територію завбільшки з Київ.
.
Про це повідомив український посол у Німеччині Андрій Мельник. Він пояснив, що ці системи потрібно так довго чекати тому, що їх ще виготовляють.
Канцлер ФРН Олаф Шольц 1 червня анонсував появу в Україні цієї системи ППО.
Крім того, Україна отримає з Німеччини самохідні гаубиці в другій половині червня. Про це розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю НВ.
Очікується, що гаубиці Panzerhaubitze 2000 калібру 155-мм передадуть Україні близько 22 червня.
Сім самохідних гаубиць, які будуть передані нам, — ми ці системи отримаємо десь 22 червня, — зазначив Мельник.
Пізніше очікується поставка зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard.
Це теж стара зброя — 30 одиниць: 15 Gepard — до кінця липня, ще 15 — до кінця серпня. Тобто лише два рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації, — додав він.
Німеччина досі не доставила в Україну жодної одиниці важкого озброєння.
На початку травня повідомлялося, що артилеристи Збройних сил України починають вивчати німецькі артилерійські установки PzH-2000.
Речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що з організаційних причин і питань безпеки говорити про графік поставки озброєння українським захисникам складно.