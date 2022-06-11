Гаубицы в июне, система ПВО – осенью. Украина получит оружие из Германии

https://racurs.ua/n171589-gaubicy-v-iune-sistema-pvo-osenu-ukraina-poluchit-orujie-iz-germanii.html

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У жовтні Україна отримає найновішу німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T. Вона здатна захистити територію завбільшки з Київ.

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Про це повідомив український посол у Німеччині Андрій Мельник. Він пояснив, що ці системи потрібно так довго чекати тому, що їх ще виготовляють.

Канцлер ФРН Олаф Шольц 1 червня анонсував появу в Україні цієї системи ППО.

Крім того, Україна отримає з Німеччини самохідні гаубиці в другій половині червня. Про це розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю НВ.

Очікується, що гаубиці Panzerhaubitze 2000 калібру 155-мм передадуть Україні близько 22 червня.

Сім самохідних гаубиць, які будуть передані нам, — ми ці системи отримаємо десь 22 червня, — зазначив Мельник.

Пізніше очікується поставка зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard.

Це теж стара зброя — 30 одиниць: 15 Gepard — до кінця липня, ще 15 — до кінця серпня. Тобто лише два рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації, — додав він.

Німеччина досі не доставила в Україну жодної одиниці важкого озброєння.

На початку травня повідомлялося, що артилеристи Збройних сил України починають вивчати німецькі артилерійські установки PzH-2000.

Речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що з організаційних причин і питань безпеки говорити про графік поставки озброєння українським захисникам складно.