Во время акции, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n171618-posledniy-den-rossii-otprazdnovali-u-zdaniya-posolstva-rf-v-kieve-video.html

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У Києві біля будівлі нефункціонуючого посольства рф сьогодні, 12 червня, коли в країні-агресорі відзначають офіційне свято «День росії», відбулася акція «Останній день росії».

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Учасники акції залишили під будівлею похоронний вінок з написом «земля скловатою», кілька хрестів, а також «повернули» кулі російських військових, зібрані на території звільненої від загарбників Київщини. Проведення акції супроводжувалося траурною музикою, а на огорожі повісили банер з написом: «Последний день россии», повідомляє «Цензор.нет».

Крім того, один з учасників акції — колишній голова пермського відділення незалежної профспілки «Альянс лікарів» Артем Борискін, який вже понад рік живе в Україні — спалив свій паспорт громадянина рф.

За його словами, він зберігав російський паспорт, оскільки спочатку планував повернутися у рф в майбутньому, щоб «будувати нову країну», яка вже не буде імперією. Проте згодом зрозумів, що на це, скоріше за все, немає жодних шансів.

Спочатку хотів повернутися додому, тому що треба комусь будувати нову країну, там, як ви знаєте, нікого нема, хто може побудувати якусь країну, щоб вона не була імперією, навіть якщо люди мають найліберальніші погляди, — наголосив він. — Зараз ці люди для мене мертві, тому що вони довели, що не треба мати з ними чогось спільного і шукати когось там хорошого.

Джерело: «Цензор.нет»