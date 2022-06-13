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Ракурс
Россияне нанесли удар по центру Зеленодольска, фото: EADaily

Захватчики обстреляли из «Ураганов» центр Зеленодольска, погиб человек

13 июн 2022, 08:58
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Рашисти в ніч на сьогодні, 13 червня, завдали ударів з реактивних систем залпового вогню «Ураган» по житлових кварталах Зеленодольської громади Дніпропетровської області.



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У Зеленодольську загарбники поцілили по центру міста. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще п’ятеро — поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами, — зазначив чиновник.

У селі Велика Костромка без постраждалих, населений пункт частково без електроенергії.

Нагадаємо, 11 червня на Донеччині росіяни з артилерії та РСЗО «Ураган» обстріляли сім населених пунктів регіону, є загиблі та поранені.

Источник: Ракурс


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