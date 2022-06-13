Захватчики обстреляли из «Ураганов» центр Зеленодольска, погиб человек

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Россияне нанесли удар по центру Зеленодольска, фото: EADaily
Захватчики обстреляли из «Ураганов» центр Зеленодольска, погиб человекhttps://racurs.ua/n171634-zahvatchiki-obstrelyali-iz-uraganov-centr-zelenodolska-pogib-chelovek.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 13 червня, завдали ударів з реактивних систем залпового вогню «Ураган» по житлових кварталах Зеленодольської громади Дніпропетровської області.
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У Зеленодольську загарбники поцілили по центру міста. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще п’ятеро — поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами, — зазначив чиновник.
У селі Велика Костромка без постраждалих, населений пункт частково без електроенергії.
Нагадаємо, 11 червня на Донеччині росіяни з артилерії та РСЗО «Ураган» обстріляли сім населених пунктів регіону, є загиблі та поранені.