Загарбники обстріляли з «Ураганів» центр Зеленодольська, загинула людина

Росіяни завдали удару по центру Зеленодольська, фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n171634-zagarbnyky-obstrilyaly-z-uraganiv-centr-zelenodolska-zagynula-ludyna.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 13 червня, завдали ударів з реактивних систем залпового вогню «Ураган» по житлових кварталах Зеленодольської громади Дніпропетровської області.

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У Зеленодольську загарбники поцілили по центру міста. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще п’ятеро — поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами, — зазначив чиновник.

У селі Велика Костромка без постраждалих, населений пункт частково без електроенергії.

Нагадаємо, 11 червня на Донеччині росіяни з артилерії та РСЗО «Ураган» обстріляли сім населених пунктів регіону, є загиблі та поранені.