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Тривають бої за Сєвєродонецьк, фото: «Вікіпедія»
Рашисти відтіснили підрозділи ЗСУ з центру Сєвєродонецька — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n171633-rashysty-vidtisnyly-pidrozdily-zsu-z-centru-sievierodonecka-genshtab.htmlРакурс
На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьку, мав частковий успіх і відтіснив українські підрозділи з центру міста, бойові дії тривають.
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Також загарбники обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На інших напрямках склалася така ситуація:
- на Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Загарбники продовжують здійснювати заходи з поповнення втрат. У напрямку Кремінної та Старобільська ворог перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи;
- на Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій українських військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км північніше Слов’янська, та Серебрянка, 5 км північно-східніше Сіверська;
- на Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка — Врубівка та Комишуваха — Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти — Миронівка. З метою покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами загарбники безуспішно вели штурмові дії у напрямках Доломітне — Кодема, Доломітне — Новолуганське. Ворог проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського;
- на Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях українських військ у районі Красногорівки, 15 км східніше Курахового;
- на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки;
- на Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки;
- на Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування українських військ до держкордону. Ворог вів штурмові дії у напрямку Тернова — Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Також окупанти здійснили дистанційне мінування можливих шляхів висування українських підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, 20 км східніше Старого Салтова, й проводили повітряну розвідку БПЛА у районі Шестакового;
- на Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону, основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій. Окупанти здійснили інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське, з метою уточнення положення українських військ вели повітряну розвідку БПЛА у районі Давидового Броду;
- на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках — без суттєвих змін. На Сіверському загарбники обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі села Хрінівка Чернігівської області.
Російський агресор блокує цивільне судноплавство. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр», — додають у Генштабі.