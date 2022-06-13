Тривають бої за Сєвєродонецьк, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n171633-rashysty-vidtisnyly-pidrozdily-zsu-z-centru-sievierodonecka-genshtab.html

Ракурс

На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьку, мав частковий успіх і відтіснив українські підрозділи з центру міста, бойові дії тривають.

.

Також загарбники обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На інших напрямках склалася така ситуація:

на Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Загарбники продовжують здійснювати заходи з поповнення втрат. У напрямку Кремінної та Старобільська ворог перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи;

на Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій українських військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км північніше Слов’янська, та Серебрянка, 5 км північно-східніше Сіверська;

на Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка — Врубівка та Комишуваха — Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти — Миронівка. З метою покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами загарбники безуспішно вели штурмові дії у напрямках Доломітне — Кодема, Доломітне — Новолуганське. Ворог проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського;

на Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях українських військ у районі Красногорівки, 15 км східніше Курахового;

на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки;

на Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки;

на Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування українських військ до держкордону. Ворог вів штурмові дії у напрямку Тернова — Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Також окупанти здійснили дистанційне мінування можливих шляхів висування українських підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, 20 км східніше Старого Салтова, й проводили повітряну розвідку БПЛА у районі Шестакового;

на Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону, основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій. Окупанти здійснили інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське, з метою уточнення положення українських військ вели повітряну розвідку БПЛА у районі Давидового Броду;

на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках — без суттєвих змін. На Сіверському загарбники обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі села Хрінівка Чернігівської області.