росіяни завдали удару по Вуглегірській ТЕС. Фото: «Новости Донбасса»

https://racurs.ua/ua/n171632-rosiyany-zavdaly-udaru-po-vuglegirskiy-tes-video-pojeji.html

Ракурс

Війська росії 12 червня завдали артилерійського удару по території Вуглегірської теплоелектростанції в Донецькій області — найбільшої ТЕС України.

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Внаслідок обстрілів була зруйнована адміністративна будівля, а територію електростанції охопила сильна пожежа. Територію Вуглегірської ТЕС контролюють підрозділи Збройних сил України. Російські окупанти ж перебувають у місті Світлодарськ. Жорстокі бої йдуть за саму ТЕС. Про це повідомляє видання «Новости Донбасса».

Тим часом голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram повідомив, що 12 червня внаслідок російських обстрілів у Соледарі загинув один цивільний, ще троє дістали поранення. У селі Миколаївка загарбники пошкодили 39 будинків. У цьому населеному пункті зазнав пошкоджень кожна третя оселя. Два будинки були знищені повністю, 22 залишилися без дахів. У решті будівель вибиті вікна й двері, тріснули стіни.

Нагадаємо, загарбники рф з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Ураган» атакували в Донецькій області Торецьк, Сіверськ, Авдіївку, Птиче, Богоявленку, Орлівку та Нью-Йорк. Були зруйновані 20 цивільних об'єктів, пошкоджені 15 приватних будинків, коксохімічний завод та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилося 335 населених пунктів.

Джерело: «Новости Донбасса»