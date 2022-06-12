Війна в Україні. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n171626-zsu-vidbyly-ataky-voroga-na-nyzci-napryamkiv-frontu-zvedennya-genshtabu.html

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Українські Збройні сили та весь народ вже 109-у добу протистоять російському вторгненню.

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Активні бойові дії тривають на Слобожанському напрямку — тут ворог намагається не лише покращити тактичне положення, але й вдосконалює інженерне обладнання оборонних позицій в районі Нового Бурлука. Райони Замулівки, Байрака, Гусарівки та Руських Тишок обстріляли з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 червня.

Також загарбники безуспішно намагалися штурмувати українські позиції в напрямку Стариця — Рубіжне. А на Слов’янському напрямку українські захисники успішно відбили ворожі атаки на напрямках Довгеньке — Мазанівка та Довгеньке — Долина.

На Донецькому напрямку ворог не покладає надій просунутися на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Уздовж всієї лінії зіткнення позиції української армії обстрілювалися.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, але обстрілював підрозділи ЗСУ й готувався до наступу.

Ствольну та реактивну артилерію росіяни застосували на Сєвєродонецькому напрямку. Окупанти намагаються подолати опір українських військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк. Тривають бої.

Збройні сили відбили ворожу атаку на Бахмутському напрямку, коли армія рф намагалася захопити Врубівку. Відсіч загарбники отримали й під час штурму в напрямку Оріхове — Золоте.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник систематично обстрілював позиції військ України.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та накривають вогнем позиції підрозділів Сил оборони. Ворожа артилерія стріляла в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

На Волинському, Поліському та Сіверському суттєвих змін не було, але ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

Нагадаємо, російські загарбники знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька. Ситуація в самому місті вкрай важка, а на важливій трасі «Лисичанськ-Бахмут» можливий наступ окупантів.