Наслідки обстрілів, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n171616-rosiyany-obstrilyaly-z-uraganiv-donechchynu-ie-zagybli-ta-poraneni-foto-video.html

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На Донеччині поліція за добу задокументувала сім ударів росіян по населених пунктах регіону — Торецьку, Сіверську, Авдіївці, Птичому, Богоявленці, Орлівці та Нью-Йорку.

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Загарбники били з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Ураган». Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

В результаті обстрілів поранено та вбито мирних жителів. Руйнувань зазнали 20 цивільних об'єктів — рашисти поцілили по житлових будинках та системі життєзабезпечення.

Пошкоджені 15 приватних будинків, коксохімічний завод та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилося 335 населених пунктів.

Ворог обстріляв два села Вугледарської громади касетними снарядами. У Новоукраїнці росіяни атакували з «ураганів» 7 приватних осель. Два будинки та магазин — у Богоявленці, — зазначається в повідомленні.

За фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу) відкриті кримінальні провадження.