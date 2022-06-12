Знищені будинки на Луганщині, фото: Сергій Гайдай

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Ракурс

На Луганщині тривають штурмові дії у Сєвєродонецьку та в районі Тошківки. Відбито наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного та в напрямку Миколаївки.

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Поблизу Попасної українські військові успішно зупинили навалу противника. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 12 червня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що впродовж доби були обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка та Шипилівка.

За минулу добу, 11 червня, російські загарбники знищили загалом 26 будинків: