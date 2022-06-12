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Білорусь продовжує недружні дії щодо України, фото: BBC
Білорусь розгортає додаткові пункти РЕБ на кордоні — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n171606-bilorus-rozgortaie-dodatkovi-punkty-reb-na-kordoni-genshtab.htmlРакурс
Білорусь у прикордонних з Україною районах здійснює додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби.
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Водночас активних дій на Волинському та Поліському напрямках противник не проводив. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.
На інших напрямках ситуація така:
- на Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки кордону в Брянській та Курській областях. В Бєлгородській та Курській областях продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози. Противник продовжує вогневий вплив із мінометів по позиціях Сил оборони в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка;
- на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив на позиції українських підрозділів. Крім того, ворог обстрілював цивільну інфраструктуру неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища, а також завдав авіаудару в районі Мосьпанового;
- на Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Загарбники намагаються закріпитися в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають;
- на Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка, проводить перегрупування військ.
- на Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у Сєвєродонецьку, успіху не мають. Також тривають бойові дії у районі Тошківки;
- на Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка та Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. Відбито ворожий наступ в районі Врубівки. Також противник намагався вести наступ у напрямку Миколаївки — отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки українські військові також успішно відбили. Окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції;
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Підступно обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи;
- на Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи українських військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню, намагався вести контрбатарейну боротьбу. Російські окупанти обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.