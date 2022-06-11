лукашенко готує свою армію до воєнного часу - розвідка

https://racurs.ua/ua/n171595-lukashenko-gotuie-svou-armiu-do-voiennogo-chasu-rozvidka.html

Ракурс

Українська військова розвідка повідомляє, що білорусь проводить масові військові тренування та навчання, на яких відпрацьовується «перехід із мирного на воєнний час».

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Так, на зборах відпрацьовують організацію охорони й оборони обʼєктів військової та цивільної інфраструктури, а також протидію диверсантам.

У період з 22 червня до 1 липня в Гомельській області заплановані мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами. До тренувань додатково залучать усі категорії військових, підрозділи та військові частини. Тематика аналогічна — «перехід із мирного на воєнний час».

Також з 28 червня до 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановані збори з військовими новостворених територіальних військ.

«Ракурс» раніше писав, що 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військового вишколу.

26 травня лукашенко створив оперативне командування Збройних сил білорусі, яке займатиметься південним «українським напрямом».

22 травня у білорусі до кордону з Україною наблизилися російські «Іскандери».