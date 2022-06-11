Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Усі найбільші міста на вільній території Донеччини залишилися без світла

Усі найбільші міста на вільній території Донеччини залишилися без світла

11 чер 2022, 17:56
999

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що наразі без світла залишається уся північ області.



.

Російські обстріли 11 червня пошкодили електролінії у районі Торецька, через це відключилися підстанцій «Укренерго» у регіоні.

Усі найбільші міста на вільній території Донеччини: Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут — без світла.

Фахівці Бахмутського регіонального центру обслуговування електромереж працюють над відновленням електропостачання. За інформацією міськради, відсутнє живлення на трансформаторній підстанції 330. Ремонтні бригади виїхали на підстанцію, щоб зʼясувати причини.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів