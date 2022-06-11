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Все крупнейшие города на свободной территории Донбасса остались без света

Все крупнейшие города на свободной территории Донбасса остались без света

11 июн 2022, 17:56
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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що наразі без світла залишається уся північ області.



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Російські обстріли 11 червня пошкодили електролінії у районі Торецька, через це відключилися підстанцій «Укренерго» у регіоні.

Усі найбільші міста на вільній території Донеччини: Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут — без світла.

Фахівці Бахмутського регіонального центру обслуговування електромереж працюють над відновленням електропостачання. За інформацією міськради, відсутнє живлення на трансформаторній підстанції 330. Ремонтні бригади виїхали на підстанцію, щоб зʼясувати причини.

Источник: Ракурс


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