Беларусь продолжает осуществлять недружественные действия в отношении Украины, фото: BBC

https://racurs.ua/n171606-belarus-razvertyvaet-dopolnitelnye-punkty-reb-na-granice-genshtab.html

Ракурс

Білорусь у прикордонних з Україною районах здійснює додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби.

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Водночас активних дій на Волинському та Поліському напрямках противник не проводив. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

На інших напрямках ситуація така: