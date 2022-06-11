Колишній віце-президент “Газпромбанку” захищатиме Україну у підрозділі “Свобода России”

https://racurs.ua/ua/n171605-kolyshniy-vice-prezydent-gazprombanku-zahyschatyme-ukrayinu-u-pidrozdili-svoboda-rossyy.html

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Колишній віце-президент одного з найбільших банків РФ «Газпромбанку» Ігор Волобуєв вступив до підрозділу «Легион «Свобода России».

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Про це йдеться у повідомлені пресслужби підрозділу «Легион «Свобода России». Він формується з росіян, які виявили бажання стати на захист України.

Волобуєв поїхав з росії після 24 лютого і підтримав Україну, оскільки його батько проживає в Сумській області.

Хлопці з росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною — долучайтеся, — закликав Волобуєв.

За його плечима майже два десятки років роботи піарником у «Газпромбанку». Саме люди цієї професії формують інформаційне поле. Проте Волобуєв стверджував, що сам став жертвою пропаганди.