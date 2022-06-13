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Более 280 детей в Украине стали жертвами российской агрессии, фото:

288 детей погибли в результате масштабного российского вторжения — Офис Генпрокурора

13 июн 2022, 10:32
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В Україні вже 288 дітей стали жертвами масштабного російського вторгнення.



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Ще щонайменше 527 дітей поранено. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 288 дітей загинуло та понад 527 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей встановлено в таких регіонах:

  • Донецькій області — 218;
  • Харківській області — 166;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 54;
  • Херсонській області — 52;
  • Миколаївській області — 48;
  • Запорізькій області — 30;
  • Сумській області — 17.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 12 червня внаслідок здійсненого росіянами артилерійського обстрілу міста Лисичанська Луганської області загинув шестирічний хлопчик;
  • 11 червня через обстріл міста Чортків Тернопільської області отримала поранення 12-річна дівчинка;
  • у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу Маріуполя зазнав травмувань восьмирічний хлопчик.

Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 17 дітей на Харківщині. Зокрема:

  • 20 травня — внаслідок обстрілу села Великі Хутори Куп’янського району Харківської області поранено 13-річну дівчинку;
  • 14 травня внаслідок обстрілу села Леб’яже Чугуївського району Харківської області поранено двох дітей семи та 15-ти років;
  • внаслідок обстрілу села Червона Поляна Ізюмського району Харківської області з пораненнями доставлено в лікувальний заклад 11-річного хлопчика.

Внаслідок здійснюваних росіянами бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1 тич. 971 заклад освіти, 194 з них зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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