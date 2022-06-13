Более 280 детей в Украине стали жертвами российской агрессии, фото:

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В Україні вже 288 дітей стали жертвами масштабного російського вторгнення.

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Ще щонайменше 527 дітей поранено. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 288 дітей загинуло та понад 527 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей встановлено в таких регіонах:

Донецькій області — 218;

Харківській області — 166;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 54;

Херсонській області — 52;

Миколаївській області — 48;

Запорізькій області — 30;

Сумській області — 17.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

12 червня внаслідок здійсненого росіянами артилерійського обстрілу міста Лисичанська Луганської області загинув шестирічний хлопчик;

11 червня через обстріл міста Чортків Тернопільської області отримала поранення 12-річна дівчинка;

у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу Маріуполя зазнав травмувань восьмирічний хлопчик.

Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 17 дітей на Харківщині. Зокрема:

20 травня — внаслідок обстрілу села Великі Хутори Куп’янського району Харківської області поранено 13-річну дівчинку;

14 травня внаслідок обстрілу села Леб’яже Чугуївського району Харківської області поранено двох дітей семи та 15-ти років;

внаслідок обстрілу села Червона Поляна Ізюмського району Харківської області з пораненнями доставлено в лікувальний заклад 11-річного хлопчика.

Внаслідок здійснюваних росіянами бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1 тич. 971 заклад освіти, 194 з них зруйновані повністю.