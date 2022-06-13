288 детей погибли в результате масштабного российского вторжения — Офис Генпрокурораhttps://racurs.ua/n171636-288-detey-pogibli-v-rezultate-masshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже 288 дітей стали жертвами масштабного російського вторгнення.
Ще щонайменше 527 дітей поранено. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 288 дітей загинуло та понад 527 поранено.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей встановлено в таких регіонах:
- Донецькій області — 218;
- Харківській області — 166;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 54;
- Херсонській області — 52;
- Миколаївській області — 48;
- Запорізькій області — 30;
- Сумській області — 17.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 12 червня внаслідок здійсненого росіянами артилерійського обстрілу міста Лисичанська Луганської області загинув шестирічний хлопчик;
- 11 червня через обстріл міста Чортків Тернопільської області отримала поранення 12-річна дівчинка;
- у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу Маріуполя зазнав травмувань восьмирічний хлопчик.
Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 17 дітей на Харківщині. Зокрема:
- 20 травня — внаслідок обстрілу села Великі Хутори Куп’янського району Харківської області поранено 13-річну дівчинку;
- 14 травня внаслідок обстрілу села Леб’яже Чугуївського району Харківської області поранено двох дітей семи та 15-ти років;
- внаслідок обстрілу села Червона Поляна Ізюмського району Харківської області з пораненнями доставлено в лікувальний заклад 11-річного хлопчика.
Внаслідок здійснюваних росіянами бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1 тич. 971 заклад освіти, 194 з них зруйновані повністю.