Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Подбитая российская техника, фото: LB.ua

Потери врага за сутки озвучил Генштаб ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

13 июн 2022, 09:40
999

Російські війська за минулу добу, 12 червня, втратили 150 осіб, два танки, вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи, літак, три БПЛА та п’ять одиниць автомобільної техніки.



.

Загалом за час масштабного вторгнення російських військ українські військові знищили вже близько 32,3 тис. окупантів. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог за період з 24 лютого втратив:

  • 1 тис. 432 танки;
  • 3 тис. 492 бойові броньовані машини;
  • 718 одиниць артилерійських систем;
  • 226 одиниць РСЗВ;
  • 97 одиниць засобів ППО;
  • 213 літаків;
  • 178 гелікоптерів;
  • 585 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 125 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 460 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 54 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров