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Подбитая российская техника, фото: LB.ua
Потери врага за сутки озвучил Генштаб ВСУ (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n171635-poteri-vraga-za-sutki-ozvuchil-genshtab-vsu-infografika.htmlРакурс
Російські війська за минулу добу, 12 червня, втратили 150 осіб, два танки, вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи, літак, три БПЛА та п’ять одиниць автомобільної техніки.
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Загалом за час масштабного вторгнення російських військ українські військові знищили вже близько 32,3 тис. окупантів. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог за період з 24 лютого втратив:
- 1 тис. 432 танки;
- 3 тис. 492 бойові броньовані машини;
- 718 одиниць артилерійських систем;
- 226 одиниць РСЗВ;
- 97 одиниць засобів ППО;
- 213 літаків;
- 178 гелікоптерів;
- 585 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 тис. 460 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 54 одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.