Работу артиллеристов изнутри САУ показали на видео. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/n171630-rabotu-ukrainskih-artilleristov-s-serediny-sau-pokazali-na-video.html

Ракурс

Українська артилерія з найпершого дня війни доводить свою міць, знищуючи колони ворогів або ворожі позиції.

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«Боги війни» й зараз продовжують наводити жах на ворогів. По окупантах працюють не лише гаубиці й реактивні системи залпового вогню, але й самохідні артилерійські установки. Генеральний штаб Збройних сил України вирішив показати зсередини роботу розрахунку «самохідки». Відповідне відео опублікували у Facebook.

Ось так виглядає бойова робота артилеристів зсередини самохідної артилерійської установки. Вірте у воїнів! Разом переможемо! — підписали відео військові.

На кадрах видно, як швидко та професійно працюють — снаряди один за одним летять по ворожих позиціях.

Нагадаємо, артилеристи ЗСУ продемонстрували нові набуті навички користування французькою самохідною артилерійською установкою на колісному шасі Caesar. Українські військові швидко опанували іноземну САУ, яка може здійснювати п’ять пострілів за хвилину й гатити на відстань 20 км та більше.

Президент Франції Еммануель Макрон вже розглядає можливість надання Україні другого траншу постачання самохідних гаубиць Caesar.