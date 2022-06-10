Макрон задумався про візит до Києва і другий транш гаубиць Caesar

https://racurs.ua/ua/n171541-makron-zadumavsya-pro-vizyt-do-kyieva-i-drugyy-transh-gaubyc-caesar.html

Ракурс

Еммануель Макрон, президент Франції, розглядає можливість візиту до Києва.

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В Україні він може повідомити про надання нам військової допомоги — другого траншу постачання самохідних гаубиць Caesar. Про це пише Europe 1.

Наразі в Єлисейському палаці вивчають таку перспективу. Поїздка Макрона може стати його першим візитом в Україну від початку широкомасштабного вторгнення рф.

Наприкінці квітня в Україну приїхали шість систем Caesar. Згодом ЗМІ писали, що до кінця червня Збройні сили можуть отримати ще шість гаубиць.

Французька армія мала всього 76 САУ Caesar, отже, вона віддасть Україні 16% цієї техніки, — пишуть з цього приводу французькі ЗМІ.

Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дозволяє вражати ворога (п'ять пострілів за хвилину) на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На такій відстані перебуває артилерія, резерви, пункти управління окупантів.

Французькі САУ завдяки колісному шасі мобільні та маневрові.