Підбита російська техніка, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n171635-vtraty-voroga-za-dobu-ozvuchyly-u-genshtabi-zsu-infografika.html

Ракурс

Російські війська за минулу добу, 12 червня, втратили 150 осіб, два танки, вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи, літак, три БПЛА та п’ять одиниць автомобільної техніки.

.

Загалом за час масштабного вторгнення російських військ українські військові знищили вже близько 32,3 тис. окупантів. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог за період з 24 лютого втратив:

1 тис. 432 танки;

3 тис. 492 бойові броньовані машини;

718 одиниць артилерійських систем;

226 одиниць РСЗВ;

97 одиниць засобів ППО;

213 літаків;

178 гелікоптерів;

585 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

125 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 тис. 460 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

54 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.