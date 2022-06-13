Россияне уничтожали Харьков кассетными боеприпасами – отчет Amnesty International

https://racurs.ua/n171657-rossiyane-unichtojali-harkov-kassetnymi-boepripasami-otchet-amnesty-international.html

Ракурс

Amnesty International стверджує, що російська армія завдала щонайменше сім ударів касетними боєприпасами по районах Харкова зі щільною міською забудовою.

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Це воєнний злочин, — констатують в цій організації.

Дослідники проаналізували 41 удар, внаслідок чого, за їхніми даними, загинули як мінімум 62 цивільні особи, понад 196 людей отримали поранення. Також вони опитали 160 осіб, зібрали та проаналізували речові докази з місць завдання ударів, у тому числі фрагменти боєприпасів.

Amnesty International наводять обставини обстрілу Харкова 15 квітня. Тоді щонайменше дев’ятеро цивільних осіб загинули та понад 35 отримали поранення, у тому числі кілька дітей. Російські війська вдарили касетними боєприпасами по вулиці Миру в Індустріальному районі Харкова.

Лікарі міської клінічної лікарні № 25 повідомили, що тоді до них привезли 31 пораненого, двоє загинули від поранень. У харків’ян були проникаючі поранення в живіт, груди і спину. Медики показали представникам Amnesty International металеві фрагменти, які витягли з тіл пацієнтів. Вони відповідали типу гранул, знайдених у касетних боєприпасах 9N210 або 9N235.

Деякі жителі Харкова були вбиті або поранені у дворах, вулицях чи парках. 53-річна медсестра Тетяна розповіла, що вона стояла біля входу до будинку разом із сусідами, коли поряд розірвалися кілька касетних бомб.

Раптом пролунав звук петард, багато петард, всюди. Я бачила клуби чорного диму там, де сталися вибухи. Ми впали на землю і спробували знайти укриття. Сина нашого сусіда, 16-річного хлопця Артема Шевченка, вбило на місці. У його грудях була дірка шириною в сантиметр. У його батька було роздроблене стегно і осколкове поранення в ногу.

Касетна бомба — це снаряд, який скидається з повітря або запускається з землі. Такий боєприпас розривається у повітрі, випускаючи десятки, а іноді й сотні дрібніших бомб, здатних покрити територію розміром у кілька футбольних полів.

У десяти областях України правоохоронці розслідують щонайменше 183 факти застосування військовими російської федерації заборонених міжнародним гуманітарним правом касетних боєприпасів. Про це повідомили в Управлінні інформаційної політики Офісу генерального прокурора на запит «Радіо Свобода».

Правоохоронці з 24 лютого розпочали 84 кримінальні провадження за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів.